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    29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü tatil olacak?

    29 Ağustos'ta tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.Peki 29 Ağustos'ta herhangi bir tatil yapılacak mı?
    • 24.08.2022 - 09:56
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    29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü tatil olacak?

    30 Ağustos'un resmi tatil olmasından dolayı 29 Ağustos'un yarım gün tatil olup olmayacağı sosyal medyada gündeme geldi.

    Bazen resmi tatil günlerinin bir gün öncesi yarım gün çalışıldığı için vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı.29 Ağustos'un tatil olup olmayacağı merak uyandırdı.

    29 Ağustos'un 30 Ağustos ile birleştirilip birleştirilmeyeceği hakkında merak edilenler internette araştırılmaya başlandı.Peki 29 Ağustos'ta herhangi bir tatil olacak mı?İşte cevabı..

    29 Ağustos tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü tatil olacak? #1

    29 Ağustos tatil mi?

    29 Ağustos Pazartesi günü herhangi bir tatil olmayacak.Kamu kurumları ve özel sektör çalışanları bugünü tam çalışma günü olarak çalışarak geçirecek.


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