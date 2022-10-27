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    29 Ekim 2022 Cumartesi İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar, "İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, marmaray bedava mı?" sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...
    • 27.10.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:31
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    29 Ekim 2022 Cumartesi İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak.

    Bu yıl Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. Cuma günü ise yarım gün resmi tatil olacak.

    Cumhuriyet Bayramı'nı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "29 Ekim Cumartesi İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

    29 Ekim Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi?

    Geçtiğimiz yıllara bakıldığında vatandaşların bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması bekleniyor.

    İstanbul için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    29 Ekim 2022 Cumartesi İstanbul da toplu taşıma ücretsiz mi? #1


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