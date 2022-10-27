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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve Atatürk'ün sözleri!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ederken, kutlama mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri...
    • 27.10.2022 - 18:07
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve Atatürk'ün sözleri!

    Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanıyor.

    Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak.

    Vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gün sayıyor. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

    Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen vatandaşlar, en güzel 29 Ekim mesajları ve Atatürk’ün sözlerini araştırıyor. İşte Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve sözleri…

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk sözleri

    “Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.”

    “Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık...”

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve Atatürk ün sözleri! #1

    “Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve Atatürk ün sözleri! #2

    “Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.”

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve Atatürk ün sözleri! #3

    “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”

    “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve Atatürk ün sözleri! #4

    “Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.”

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve Atatürk ün sözleri! #5

    “Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.”

    "Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir." Atatürk”

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli mesajları ve Atatürk ün sözleri! #6


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