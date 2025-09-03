29 ilde dolandırıcılık operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda 29 ilde operasyonlar düzenlendi.

89 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 64’ü tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hâkkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

- Vatandaşlarımızı tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları,

- Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları,

- Sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

28 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.