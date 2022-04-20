3 bin bekçi alımı başladı mı? EGM SON DAKİKA 2022! Şartlar sıralandı...

3 bin bekçi alımı başladı mı? EGM SON DAKİKA 2022! Şartlar sıralandı...

Resmi Gazete'de yayımlanan 3 bin bekçi kadrosu için alımlar başladı mı merak ediliyor. Bekçi olmak isteyenler, "bekçi alımı başvurusu" hakkında gelişmeleri takip ediyor. Peki bekçi alımı ne zaman?

Bekçi olma hayali kuran vatandaşlar bekçi alımlarına yeni bir gelişme olup olmadığını sorguluyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

Nisan ayının son günlerinde bekçi alımı hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Gözler EGM'den gelecek olan duyuruya çevrildi.

3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçi alımı başvuruları başladı mı, bekçi maaşları ne kadar, nasıl bekçi olunur gibi sorular gündemde yer alıyor.

Peki EGM 3 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçilik başvuruları başladı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

3 bin bekçi alımı ne zaman 2022?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuruların tamamlanmasının ardından düzenlenecek sınav ile bekçi alımı gerçekleşecek. Detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bekçi olma şartları 2022