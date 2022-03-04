3 bin kadro açıldı! Bekçilik başvuruları başladı mı, hangi illerde? İşte şartları ve maaşları...

3 bin kadro açıldı! Bekçilik başvuruları başladı mı, hangi illerde? İşte şartları ve maaşları...

Bekçi olmak isteyenlerin dört gözle beklediği "2022 bekçilik alımı"na dair duyuru geldi. Buna göre, 3 bin mahalle ve çarşı bekçisi alınacak. Peki bekçilik sınavı ne zaman, hangi illerde? Detaylar...

Bekçi olma hayali kuran vatandaşlar bekçi alımlarına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında bekçi kadrosunun açılmasını bekleyenlere müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

EGM bekçi alımı haberinin ardından adaylar başvuru tarihleri, sınav, şartlar ve maaşlar hakkında araştırmalara başladı.

3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçi alımı başvuruları başladı mı, bekçi maaşları ne kadar, nasıl bekçi olunur gibi sorular gündemde yer alıyor.

Peki EGM 3 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçilik başvuruları başladı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

3 BİN BEKÇİ ALIMI 2022 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika gelişmesine göre, 3.000 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu.

EGM bünyesinde yapılacak bekçilik başvurusuna dair ise henüz herhangi bir ilan veya başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI 2022

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR 2022?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı.

Buna göre 2022 yılının ilk 6 ayı geçerli olacak bekçi maaşları şöyle oldu:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

Çarşı ve hahalle bekçilerinin çalışma saatleri, 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Madde 12'de şu şekilde açıklanmıştır.

(1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilir.

(2) Günlük çalışma saatleri esas olarak güneşin batış saatinden doğuş saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenir.

(3) Çarşı ve mahalle bekçileri güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hâlleri haricinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamaz. Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hâllerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında usulen bekçilerin haftanın altı (6) günü çalışıp bir (1) gün dinlenmesi gerekmektedir. Çarşı ve Mahalle Bekçileri haftada 40 saat çalışması gerekmektedir.

Yukarıdaki ilgili maddeleri okuduğumuzda Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilir denmektedir.

Artırılabilir ifadesinin ne kadar olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmamış ve ucu açık bırakılmıştır. Bu durumda bir çok ilde bekçiler 40 saatten fazla çalıştırılmaktadır.