3 Eylül 2025 iftar saat kaçta? Mevlid Kandili iftar vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, bugün idrak ediliyor.

İbadetlerini yerine getiren ve sevap kazanmak isteyen Müslümanlar, bugünü oruçlu geçiriyor.

Akşam saatlerine girilmesiyle birlikte ezan ne zaman okunacak merak konusu oldu.

İftar vakti yaklaşırken, "3 Eylül 2025 iftar saat kaçta", "Akşam ezanı ne zaman okunacak" gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

Peki, bu akşam iftar saat kaçta? Bu akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Mevlid Kandili iftar vakti 2025...

3 EYLÜL 2025 İFTAR VAKİTLERİ

İstanbul: 19.41

Ankara: 19.25

İzmir: 19.46

İl il iftar saatleri -Diyanet