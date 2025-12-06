Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık: Firari şüphelinin babası Ensonhaber'e konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gündemi belirleyen konu...

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosunda yaşanan ve Türkiye gündemine oturan soygun olayı, yetkililerin dikkatli denetimi sayesinde gün yüzüne çıktı.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

13 Kasım’da gerçekleşen olayda, değerleri toplam 147 milyon TL’yi bulan altın ve gümüşler, adliye çalışanı Erdal Timurtaş tarafından ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçırıldı.

Soruşturma, olayın organize bir şekilde planlandığını işaret ediyor.

BABASI ENSONHABER'E KONUŞTU

Soygunla ilgili adı geçen ve İngiltere’ye kaçtığı tespit edilen memur Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilirken babası Derviş Timurtaş, Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’a konuştu.

"OĞLUMU KULLANDILAR"

Oğlunun suçu tek başına işleyemeyeceğini savunan baba Timurtaş, "Kullandılar diyorum. Bu işin içinde olan sadece oğlum değildir. Torunlarımla beraber gittiler." dedi.

"BİRİLERİ BU İŞİN İÇİNDE OLABİLİR"

Derviş Timurtaş, oğlunun maddi bir sıkıntısı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bir sıkıntısı yoktu. Evi, arabası vardı. Benim oğlum temizlik görevlisi. Yazılanlar doğru değil. Temizlik görevlisine nasıl anahtar veriliyor? Devlet dairesinde bu nasıl olur? Adliyeden birileri de bu işin içinde olabilir.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMASINI İSTİYORUM"

Olayın tüm yönleriyle soruşturulmasını isteyen baba, "Tek istediğim araştırsınlar. Bu iş nasıl rahatlıkla olabilir? Polislerden duyana kadar haberimiz yoktu. Etkin pişmanlıktan yararlanmasını istiyorum." diyerek çağrıda bulundu.

TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA

Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 Reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi.

Yapılan hesaplamalarda, çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.