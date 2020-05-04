30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süren sokağa çıkma yasağı bitti.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 31 şehirde ilan edilen, 1 Mayıs saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arası 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

DİĞER KISITLAMALAR DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının bitmesinin yanında, 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği belirtildi.

63 MİLYON VATANDAŞ EVDE KALDI

Bakanlık açıklamasında, "Dört günü kapsayan süreç içerisinde; 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi ‘evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

27 BİN 828 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı açıklanmıştı.

54 İLDE 247 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Yine Bakanlıktan, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 47 ildeki bir ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezrada olmak üzere 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı bildirilmişti.