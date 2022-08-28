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- 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022
- 28.08.2022 - 13:00
30 Ağustos Zafer Bayramı’na sayılı günler kaldı...
Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu yıl 99. yıl dönümü.
Her yıl büyük bir coşku ile karşılanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2022 yılında salı gününe denk geliyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, fotoğrafları ve Atatürk’ün sözleri ile birlikte bu yıl da büyük zaferi kutlayacak binlerce kişi tarafından paylaşılacak.
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşımda bulunmak isteyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve Atatürk sözlerine göz atıyor.
İşte, en anlamlı, en güzel, resimli, kısa, uzun, yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve Atatürk sözleri...
30 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ
- 30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün Zafer Bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
- Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
- Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.