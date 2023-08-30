30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı ellerde Türk bayraklarıyla, fener alaylarıyla coşkuyla karşılandı. Birçok ilde yürüyüşler gerçekleşti.

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İHA

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruz'u başlatmış ve kahramanlık destanlarının yazıldığı o günü zaferle taçlandırmıştı.

Bütün yurtta Türk ordusunun ve milletinin zafer kazandığı 30 Ağustos'un 101. yılı yüreklerde coşkuyla kutlandı.

İstanbul'da zafer coşkusu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da da zafer gününde, fener alayı ve Sanat Akademisi Korosu'nun konseri boy gösterdi.

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Gaziosmanpaşa MHP İlçe Başkanı Korhan Çalışkan ve ilçe sakinleri katıldı. Programda klasik araçlarla ilçede tur attı.

Dev Türk bayrağı, bando takımı ve meşaleler eşliğinde Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan, Gaziosmanpaşa Meydanı’na kadar yürüyüş yapıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı’na varıldığında Kaymakam Yönden ve Başkan Usta etkinliğin açılış konuşması yaptı. Gaziosmanpaşa Meydanındaki alanı dolduran vatandaşlar Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi korosunun verdiği konserde doyasıya eğlendi. Program, konserin ardından son buldu.

"İyi ki bu böyle bir milletin, böyle bir ecdadın mensuplarıyız"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta şunları söyledi:

"Ulu bir milletin mensupları olarak 101 yıl sonra büyük bir coşkuyla, büyük bir gururla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz milletçe. Elbette gururluyuz. Çünkü üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen aynı heyecanı, aynı aşkla milletimiz burada büyük bir coşku ortaya koymakta. Bu geçen günlerde 15 Temmuz gibi büyük bir saldırıya maruz kalan milletimiz dahi aynı ruhu göstermiş olması ve bu dalgalanan bayrağı yere düşürmeyecek anlayışla resimlerimizi bu meydanlara getirmesi, coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlaması, bu milletin büyük bir milleti olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. İyi ki bu böyle bir milletin, böyle bir ecdadın mensuplarıyız. Ne kadar gurur duysak az. Tüm milletimizin 30 Ağustos Büyük Taarruz Meydan Muharebesi Bayramı'nı bir kere daha tebrik ediyorum. İyi bayramlar diliyorum"

Kırşehir'de 30 Ağustos kutlamalarında 'Mavi Ay' Şöleni

Kırşehir'de tarihi Cacabey Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında oluşan 'Süper Mavi Ay' görsel şölen oluşturdu.

Ay takvimi içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan 'Süper Mavi Ay' kendini gösterdi. Kırşehir'de Zafer Bayramı kutlamaları içerisinde oluşturulan yürüyüşün ardından beliren 'Süper Mavi Ay' ilgiyle izlendi.

Cacabey Meydanı'nı dolduran yüzlerce kişi bir yandan ünlü sanatçı Leman Sam konserini takip ederken diğer yandan da gökyüzünde oluşan görsel güzelliği takip etme şansı buldu.

Tekirdağ'da yüzlerce kişi fener alayında buluştu

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil alanda düzenlenen fener alayında, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan yüzlerce vatandaş, bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı'na doğru yürüdü. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar da yürüyüşe eşlik ederek 30 Ağustos Zafer bayramını kutladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar yaptığı açıklamada, büyük zaferin gururunu yaşadıklarını ve tüm kahramanları rahmetle andıklarını ifade etti.

Kocaeli'de, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümü Kocaeli'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kocaeli Valiliği tarafından İzmit ilçesinin en işlek caddelerinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. 7’den 70’e binlerce vatandaş fener alayında buluştu.

İzmit Kültür Tepesinde başlayan ve Milli İrada Meydanında biten kortej de ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yüzlerce vatandaş Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk porteleri eşliğinde şarkılar söyleyerek unutulmaz anlar yaşadı.

Başkentte şehit ve gaziler açık hava sinemasında anıldı

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gün boyu devam ederken Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde şehit ve gaziler anıldı.

Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümünde “Zafer ve Minnettarlık” temasıyla düzenlenen etkinlikte, “Güneşin Adı Kemal Atatürk” belgeseli vatandaşlarla buluşturuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık hava sineması, vosvos olarak bilinen araç sahiplerinin de katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

“Ateş çemberi içinden büyük bir zaferle çıkışının yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz”

Etkinlikte söz alan hastane Başhekimi Erden Kılıç şunları dile getirdi: