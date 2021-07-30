30 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİN 83

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 72 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 40 milyon 833 bin 279, 2. doz uygulanan aşı miktarı 26 milyon 861 bin 882, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 4 milyon 825 bin 484 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 71 milyon 96 bin 95.

BAKAN KOCA: ARTIŞ HIZINI HENÜZ KONTROL ALTINA TUTABİLMİŞ DEĞİLİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun."