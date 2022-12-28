31 Aralık'ta altın ne olur? Almalı mı satmalı mı? 2022'in son tahminleri...

31 Aralık'ta altın ne olur? Almalı mı satmalı mı? 2022'in son tahminleri...

Altın yatırımcıları yılın son günlerinde fiyatları anbean takip ediyor. Altını almalı mı satmalı mı, 31 Aralık'ta ne olur merak ediliyor. İşte yıl sonu altın tahminleri...

2022 yılının son günü 31 Aralık bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Yatırımcıların gözü kulağı, altının yılı hangi rakamla kapatacağında...

Gram altın, çeyrek ve ONS altın yıl sonunda ne kadar olacak konusu merakla araştırılıyor. Altın konusunda tahminler takip edilirken, yatırımcılar alınır mı satılır mı konusunda fikir edinmeye çalışıyor.

Yıl içerisinde birçok kez anin düşüş ve yükseliş yaşayan altın fiyatları, 31 Aralık'ta nasıl seyredecek...

İşte altında yıl sonu tahminleri...

Bin 85 lira civarında işlem gören gram altın ve bin 808 liradan satılan çeyrek altın, haftaya yatay bir seyirde devam ediyor.

Ekonomi uzmanları yeni yılda altının 2 bin lirayı görebileceği yorumlarını yaparken, yılın son gününde ekstra bir artış beklemediklerini dile getiriyor.

Uzun vadede yatırımcısını üzmeyen altın, birikim yapmak isteyenlerin güvenli limanı durumda.

2023 yılının ilk ayında artış beklenen altın için 2022 Aralık ayında yatırım yapılabilir tavsiyesi de gündemde.