32 ilde Narkogüç operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 210 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda örgüt lideri Jamukhan Ulus’un da aralarında bulunduğu 210 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Zehir tacirlerine geçit yok...

Güvenlik güçleri yurt genelinde yeni operasyonlar için düğmeye basıyor.

Bu kez hedefte bir kez daha uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları yer aldı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

"210 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç Operasyonları kapsamında Örgüt Liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüpheli şahıs yakalandı! Örgütün yönetici ağı çökertildi.



Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz.

"Eş zamanlı Narkogüç operasyonu..."

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Ankara merkezli 32 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütünün yönetici ve üye kademesine yönelik eş zamanlı NARKOGÜÇ operasyonu düzenlendi.

Operasyondaki 32 il

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 32 ilimizde düzenlenen operasyonlarda...

Ele geçirilenler

42 Özel Harekat Unsuru,

2 Helikopter,

1 İHA,

29 Narkotik Dedektör Köpeği ile birlikte

680 Ekip ve

2.294 personelimiz katıldı.

353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Ankara’da 135, diğer 31 İlimizde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

"Suç örgütünün ağı çökertildi"