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- 31 ile yönelik seyahat kısıtlaması uzatıldı
31 ile yönelik seyahat kısıtlaması uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlamasının 1 gün daha uzatıldığını duyurdu.
- AA
- 03.05.2020 - 14:47
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar, durdurulmuştu.
Bu süre 1 gün daha uzatıldı...
KARAR TEKRAR ELE ALINACAK
İçişleri Bakanlığı, 31 kente seyahat kısıtlama kararının yarınki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğini, bu sebeple yasağın 4 Mayıs saat 24.00'e kadar uzatıldığını bildirdi.