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    31 ile yönelik seyahat kısıtlaması uzatıldı

    31 ile yönelik seyahat kısıtlaması uzatıldı

    İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlamasının 1 gün daha uzatıldığını duyurdu.
    • AA
    • 03.05.2020 - 14:47
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    31 ile yönelik seyahat kısıtlaması uzatıldı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar, durdurulmuştu.

    Bu süre 1 gün daha uzatıldı...

    KARAR TEKRAR ELE ALINACAK

    İçişleri Bakanlığı, 31 kente seyahat kısıtlama kararının yarınki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceğini, bu sebeple yasağın 4 Mayıs saat 24.00'e kadar uzatıldığını bildirdi.

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