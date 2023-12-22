32 ilde DEAŞ operasyonu! 304 kişi daha paketlendi

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Terör örgütlerine yönelik operasyonlar, kararlılıkla devam ediyor.

İçeride ve dışarıda terör örgütlerinin inlerine giren emniyet güçleri, 304 kişiyi daha yakaladı.

32 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda tek tek evleri arayan emniyet güçleri, terör örgütü üyelerini saklandıkları delikten çıkardı.

Bu kapsamda da yapılan Kahramanlar-34 Operasyonu'nun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz"

32 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34” Operasyonlarında 304 şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; 32 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen

“KAHRAMANLAR-34“ Operasyonları kapsamında,



Adana’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 12 şahıs yakalandı.



Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.



Afyon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.



Ağrı'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 1 şahıs yakalandı.



Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 39 şahıs yakalandı.



Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.



Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.



Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.



Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.



Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.



Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.



Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.



Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.



Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 şahıs yakalandı.



Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet

yürüten 16 şahıs yakalandı.



İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet

yürüten 86 şahıs yakalandı.



İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 20 şahıs yakalandı.



Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.



Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.



Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.



Kilis’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.



Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten3 şahıs yakalandı.



Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şahıs yakalandı.



Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Nİğde’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.



Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şahıs yakalandı.



Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.



Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.



Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.



Tekirdağ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 19 şahıs yakalandı.



Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.



Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs olmak üzere toplam 304 şahıs yakalandı.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.