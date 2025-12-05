Barzani yönetiminden Cizre ziyareti sonrası açıklama: Maksadını aşan yorumlar yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözler sonrası Ankara’dan sert tepkiler gelirken, Erbil yönetimi Barzani’nin Şırnak ziyaretinin ardından “maksadını aşan yorum ve değerlendirmelerin” gündeme geldiğini açıkladı.

Yazılı açıklamada, Barzani’nin Melaye Ciziri Sempozyumu’na katılımı ve bölgedeki temasları sırasında hem resmi kurumlar hem de bölge halkı tarafından gösterilen sıcak ilginin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

"İSTENMEYEN VE MAKSADINI AŞAN YORUM VE DEĞERLENDİRMELER GÜNDEME GELMİŞTİR"

Ziyaretin barış sürecine destek amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiş, bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kürt Bölgesel yönetimi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir."

"ÖNEMLİ VE HASSAS BİR SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ATILMIŞ DOĞRU BİR ADIM"

Irak Kürt Bölgesel yönetimi, Türkiye'deki barış sürecini "önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adım" olarak nitelendirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz. Hepimizin dayanışma içinde kaygıları gidermeye çalışmasını; ilişkileri güçlendirmeye, barışı sağlamaya, ortak çıkarlarımızı ve bölge istikrarını korumaya odaklanmasını gerekli görüyoruz."

NE OLMUŞTU?

Barzani, Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyuma yanında üniformalı ve uzun namlulu silahlar olan korumalarla gelmişti. Söz konusu görüntü eleştirilere neden olurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şu sözlerle tepki göstermişti:

"Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."

Bunun ardından Barzani'nin Ofisi'nden açıklama yapıldı ve "Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Irak Kürt Bölgesel yönetimi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır" denildi.

Soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili “koruma görüntülerinin” kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer almıştı.