33 yıllık kuyumcu tüyosu: Altın alırken dikkat! Bu koda bakmamak kaybettiriyor

Ekonomik dalgalanmalar karşısında yatırımcıların en güvenli limanı olmayı sürdüren altın, son dönemde yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

Birikimlerini korumak ya da değerini artırmak isteyen milyonlarca kişi altına yönelirken, uzmanlar yatırımcıların yaptığı küçük hataların büyük kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle kısa vadeli fiyat değişimlerinin yatırımcıyı yanıltabileceğini vurgulayan uzmanlar, altın alımında uzun vadeli düşünmenin önemine dikkat çekiyor.

Kapalıçarşı’nın üçüncü kuşak esnaflarından, 33 yıllık deneyime sahip bir kuyumcu ise altın alıcılarının sıklıkla göz ardı ettiği kritik detaylar arasında yer alan bu detaya bakmanın oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

KODA DİKKAT!

Kuyumcuya göre, üzerinde resmi kod ve damga bulunmayan altınlar yalnızca değer kaybına değil, aynı zamanda sahtecilik riskine de kapı aralıyor.

Bu nedenle, altın yatırımı yaparken göz kamaştıran parıltısından önce, güvenilirliği garanti eden işaretlere bakmak gerekiyor. Uzmanların aktardığına göre, altının ayarını gösteren kodlar şöyle:

22 ayar: 916

21 ayar: 875

18 ayar: 750

14 ayar: 585

10 ayar: 417

8 ayar: 333

Altın alırken yalnızca fiyatına bakmanın yeterli olmadığını belirten uzmanlar, kodların doğrulanmasının yatırımcının gelecekteki kazancını güvence altına alacağını söylüyor.