Son iki haftada 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
- Bu şüphelilerden 46'sı tutuklandı.
- Suç örgütlerinin hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Yurt genelinde suçla mücadele kararlılıkla sürüyor...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Son 2 yıl içerisinde hesaplarında 2 yılda 2 Milyar 408 milyon TL işlem hacminin de bulunduğunu belirten Yerlikaya, 46 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını aktardı.
"SON İKİ HAFTADA 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI"
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
6 ilde Dolandırıcılık ve Tefecilik Yapan 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızla; hesaplarında son 2 yılda 2 Milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladık.
Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.
46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
"BU ŞAHISLAR HAKKINDA SAVCILIKLARIMIZCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Gaziantep'te "sahte yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da; sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da; baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta; sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte "sınavsız ehliyet" ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta: tefecilik yaptıkları tespit edildi.
Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.