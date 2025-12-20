Son iki haftada 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde suçla mücadele kararlılıkla sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Son 2 yıl içerisinde hesaplarında 2 yılda 2 Milyar 408 milyon TL işlem hacminin de bulunduğunu belirten Yerlikaya, 46 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını aktardı.

"SON İKİ HAFTADA 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

6 ilde Dolandırıcılık ve Tefecilik Yapan 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızla; hesaplarında son 2 yılda 2 Milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladık.



Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.



46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"BU ŞAHISLAR HAKKINDA SAVCILIKLARIMIZCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"