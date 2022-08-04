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    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kararları açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:20
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    Yılın en önemli toplantılarından birisi olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

    YAŞ toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ  alınan kararları açıkladı.

    Toplantıda alınan kararlar şu şekilde:

    Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

    Görev süresinin uzatılmasıyla Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim oldu

    Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları emekli edildi

    Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

    38 general ve amiral emekliye sevkedildi

    Alınan karar sonucu, 38 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi.

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı VİDEO


    16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

    Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

    Yeni Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları

    Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

    Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 oldu.

    Orgeneral ve Korgeneralliğe terfi edenler

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay Korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İsmail Günaydın Korgeneralliğe terfi ettirildi.

    Tümgeneralliğe terfi edenler

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #1

    Üst Rütbeye Terfi Edenler

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #2

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #3

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #4

    Görev Süresi Uzatılanlar

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #5

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #6

    Emekliliğe Sevkedilenler

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #7

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #8

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    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #10

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    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #13

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #14

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #15

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #16

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı #17


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