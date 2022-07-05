Milyonlarca çalışan ve emekli ek göstergeleri yeniden belirlendi.Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı? Ek göstergenin maaşa etkisi nedir? İşte detaylar...

Memurun uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge uygulaması için detaylar geçtiğimiz hafta belli oldu.

3600 ek göstergenin, yılbaşında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve idari personelin yanı sıra tüm memurları kapsayan 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında artış olacak.

Ek gösterge yükseldi mi?

Birçok meslek grubu ve unvanının faydalanacağı düzenlemeyle 1. dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600'e yükseltildi.

Avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3.000 ek göstergeli tüm meslek grupları da 3.600 ek göstergeden yararlanacak.

İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları ve denetmenlerin 2.200 olan ek göstergeleri de 3.600’e çıktı.

Temmuz 2022 itibarıyla ek göstergesi 3.000’den 3.600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan 1. derecedeki bir memurun emekli aylığında 1.728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62.299 lira artış olacak.

Kimler faydalanacak?

1. derecedeki öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7.878 liradan 9.605 liraya, emekli ikramiyesi ise 284.073 liradan 346.371 liraya çıkacak.

Polislerin de ek ödemeleriyle emekli aylıkları 7.978 liradan 9.705 liraya yükselecek.

Ek göstergenin maaşa etkisi ne olacak?

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında bin 234 TL ile bin 391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 TL’den 6 bin 861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye çıkacak.

Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 TL’den 6 bin 961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye yükselecek.

2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında bin 391 TL ve ikramiyelerinde 50 bin 150 TL ilave ödeme alacak.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir.

Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.