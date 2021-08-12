3600 ek gösterge son durum: Memura ek gösterge verilecek mi? İlk açıklama geldi!

Çalışma Bakanı Bilgin, '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz' dedi. Milyonlarca çalışan, "3600 ek gösterge son durum nedir, çıktı mı verilecek mi" merak ediyor. İşte detaylar...

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin büyük bir merakla beklediği zam görüşmeleri devam ediyor. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi ve hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" mesajını verdi.

Açıklama memurları ve memur emeklilerini sevindirdi. Peki 3600 ek gösterge nedir, ne zaman verilecek? Memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur.

Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor.

Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

Çalışma Bakanı Bilgin, '3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz. 2022 ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı' açıklamasını yaptı.