3600 günden emekli olunur mu? EYT'de kısmi emeklilik nasıl oluyor? İşte şartları!

3600 günden emekli olunur mu? EYT'de kısmi emeklilik nasıl oluyor? İşte şartları!

EYT düzenlemesine dair ayrıntılar netlik kazandıktan sonra birçok detaylar merak edilmeye başladı. Peki 3600 günden emekli olunur mu? EYT'de kısmi emeklilik var mı? İşte şartları ve detayları...

Emekli olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açığa kavuşmuştu.

Vatandaşları sevindiren en önemli detaylarından biri ise yaş şartının kaldırılması oldu. 5000 prim günü olan vatandaşlar EYT kapsamına dahil edildi.

Bunun yanı sıra SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan vatandaşlar EYT kapsamına dahil.

EYT düzenlemesi ile kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yılı tamamlayan ve 5 bin prim gününü dolduranlar yaşını beklemeden emekli olabiliyor.

Düzenlemenin detayları belli olurken 3600 gün primi bulunan ve EYT’den yararlanmak isteyen vatandaşlar, EYT kısmi emeklilik şartlarını ve detaylarını araştırıyor.

EYT'de kısmi emeklilik var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Eylül 1999 tarihi öncesi SSK ve Bağ-kur sigorta girişli vatandaşların kısmi emeklilikten yararlanabileceklerini belirtti. Peki şartları neler?

Kısmi emeklilik şartları

Eğer farklı bir düzenlemeye gidilmez ise kısmi emeklilik şartları bu şekilde:

SSK: 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.

BAĞ-KUR: 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.