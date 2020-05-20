Hakim ve savcıların atama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönem birincisinin istediği yere atanması gerektiğini söyledi. Keyifli anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcıların atamasının yapıldığı törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Atamalar başlamadan önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında keyifli bir diyalog yaşandı.

Dönem birincisiyle tanışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi? Olmaz yanlış bu. Ödülü olması lazım Abdülhamit Bey. Eğer benim bir takdir yetkim varsa, ben derim ki dönem birincisinin bir ödülü olması lazım. Doğru değil mi? Hemen bu işin hallolması lazım." dedi ve güldü.

Adalet Bakanı Gül de gülümseyerek konu hakkında çalışma yapacaklarını söyledi.

Bu keyifli diyalogların ardından atamalar tek tek yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı atamaları töreninde konuştu VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kura töreni öncesinde yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"İNSANLARIN ADALETE GÜVENEMEDİĞİ TOPLUMDA, HUZUR KORUNAMAZ"

"Mesleğe kabulleri yapılan 23. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın kura töreninin hayırlı olmasının diliyorum. Bugün 1379 hakim ve savcımıza meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum.

Mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan "Adalet mülkün temelidir" sözü daima sizlerin rehberi olmalı. Vasat bir kanunla bir hakim ve savcılar adaleti temsil edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcılar elinde en mükemmel kanunlar bile bir zulüm aracına dönüşebilir.

İnsanların adalete güvenmediği toplumda ne huzur korunabilir ne de devlet düzeni sağlanabilir."

"VİCDANINIZI VE İMZANIZI HİÇBİR GÜCÜN EMRİNE VERMEYİN"

"Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde maalesef bu sıkıntıları yaşadı. Kimi zaman darbe, kimi zaman FETÖ gibi örgütlerin etkisi altına giren adalet sistemimiz epeyce örselenmiştir. FETÖ'nün kumpasları da acı izler bırakmıştır.

Bu yüzden sizden vicdanınızı ve imzanızı hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum.

İçinizde çok fazla para kazanmak isteyen varsa yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir. Şan, şöhret arayan da yanlış mesleği seçtiğini bilmelidir."

"MECLİS'İN YENİ YASAMA DÖNEMİNDE YENİ REFORM PAKETLERİ"

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Anayasa'ya, kanunlara ve vicdanınıza göre verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz bulunmasın.

Kamuoyuna açıkladığımız yargı reformu stratejisi çerçevesinde ülkemizdeki standartları yükseltmenin de gayreti içindeyiz.

Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform paketleri ile milletimizin huzurunda olacağız."