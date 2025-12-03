39 yıllık tat bitti! Ünlü çay markası artık yok...

- İngiltere merkezli Lipton, Türkiye'de 39 yıl süren üretim faaliyetini sonlandırdı.
- Üretim tesisleri Özgür Çay'a devredildi ve resmi onaylar alındı.
- Lipton, çay pazarında paketleme ve harmanlama ile var olmaya devam edecek.
İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye'de 39 yıl süren faaliyetini sonlandırma kararı almıştı.
Ekim ayında çıkan haberlerde üretim tesislerinin Özgür Çay'a devredileceği bildirilmişti.
Beklenen gelişme gerçekleşti.
ÇAYDAN ÇEKİLDİ; PAKETLEME DEVAM
Söz konusu satışta resmi onaylar geldi.
Böylelikle, dünya devi Lipton, böylece resmen çay üretiminden çekildi.
Lipton'un yaş çay üreticisi değil; paketleme ve harmanlama yoluyla çay pazarındaki yerini koruyacağı belirtildi.