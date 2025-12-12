Güllü'nün ölümünde Sultan Nur Ulu'dan cinayet itirafı geldiği öne sürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Güllü'nün hayatını kaybettiği gecede o ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği ileri sürüldü.

Ulu'nun Güllü'nün kızı tarafından itildiğini söylediği, Gülter'in ise bu ifadeyi reddettiği iddia edildi.

Gözaltındaki Gülter ve Ulu dahil 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

GÜLTER'İN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, "Tuğyan'ın avukatlığını sürdürmeyeceğiz. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu ve davadan çekiliyoruz" diyerek davadan çekildi.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'a konuşan Avukat Rahmi Çelik, "Rahmetli Güllü Hanım'ın da avukatıydık, yaklaşık 25 yıllık avukatlığını yaptık, dostluğumuz vardı. En ufak şüphe hissedersek geçmişte avukatlığını yapmış olsak bile şikayetçi konumunda oluruz demiştik. Vakıf olduğumuz bazı gelişmeler nedeniyle bu noktaya gelindi. Şu an itibarıyla kızı şüpheli durumdadır. Ancak bu durum, onun suç işlediğini ya da suçlu olmadığını göstermez. Güllü Hanım'ın manevi mirasını korumak adına bu kararı aldık ve oğlu adına kızından şikayetçi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DOSYA İÇİN GİZLİLİK KARARI

Gülter ve Ulu, salı akşamı kasten öldürme şüphesiyle İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Operasyonda Gülter ve Ulu'yu Yalova'dan İstanbul’a götüren araç sürücüsü, İstanbul'da kaldıkları evin sahibi ve Ulu'nun babası da gözaltına alınmış, dosya için gizlilik kararı verilmişti.