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    Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Karlıova ilçesinde, saat 12.22'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.11.2020 - 12:33
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 13:19
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    Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, saat 12.22'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 9.15 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

    "CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR"

    Bingöl Valili tarafından depreme ilişkin açıklama yapılarak, "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." denildi.

    Bingöl de 4.2 büyüklüğünde deprem #1

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