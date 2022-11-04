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    4 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    4 Kasım Cuma günü gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın son kapanışını 975,41 TL'den yapmıştı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?
    • 04.11.2022 - 09:55
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    4 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Altın fiyatları altın almak ve satmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 Kasım 2022 Cuma günü, altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın son günü 975,41 TL'den kapatmıştı. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

    Gram altın ne kadar?

    Gram altın 4 Kasım Cuma gününde 986,20 TL alış fiyatı ve 986,43 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

    Yarım altın ne kadar?

    Yarım altın önceki gün kapanışını 3.244,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.233,00 TL alış fiyatı ve 3.280,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Çeyrek altın ne kadar?

    Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.621,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.618,00 TL alış fiyatı ve 1.637,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    Cumhuriyet altını ne kadar?

    Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 6.464,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 6.453,00 TL alış fiyatı ve 6.529,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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