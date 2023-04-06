Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı: 4 parti CHP listesinden seçime girecek DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek. Ortak liste çalışmaları sürerken Kandil'den muhalefete ortak listeyle seçime girin çağrısı gelmişti.

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Deprem felaketinde yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hazırlıkları sürüyor.

Seçimlere kısa bir süre kala ittifaklarda milletvekili listeleri netleşiyor.

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

Ortak liste kararı resmiyete döküldü

Uzun süredir konuşulan ortak liste kararı resmiyete döküldü.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile ortaklaşarak milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.

4 parti CHP listelerinden girecek

Buna göre, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

Dört partiye 30 vekil verilecek

Kemal Kılıçdaroğlu, bu tercihle birlikte 54 vekil sözü verdiği 6'lı masanın dört partisine 30 milletvekili vermesi bekleniyor.

İyi Parti kabul etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarına rağmen İyi Parti, ortak listede olmayı kabul etmedi.

İyi Parti 9 ilde kabul ediyor

İyi Parti; Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt illerinde ortak listeye sıcak bakarken diğer tüm bölgelerde kendi logosu ile seçime girmek için kararlı.

"Fermuar" modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İyi Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

Gözden Kaçmasın CHP ve İyi Parti arasında 10 ilde fermuar modeli anlaşması yapıldı Haberin Detayları

Kandil'den ortak liste çağrısı

Ankara'da ortak liste konusunda anlaşma sağlanırken terör örgütünün karargahı Kandil'den de ortak listeyle seçimlere girin çağrısı gelmişti.

"Ortak liste daha fazla kazandırır"

PKK elebaşı Mustafa Karasu, muhalefetin ortak liste ile seçime girmesinin daha karlı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: