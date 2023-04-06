Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı: 4 parti CHP listesinden seçime girecek
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Deprem felaketinde yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin hazırlıkları sürüyor.

Seçimlere kısa bir süre kala ittifaklarda listeleri netleşiyor.

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

Ortak liste kararı resmiyete döküldü

Uzun süredir konuşulan ortak kararı resmiyete döküldü.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile ortaklaşarak milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.

4 parti CHP listelerinden girecek

Buna göre, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve seçime CHP listesinden girecek.

Dört partiye 30 vekil verilecek

Kemal Kılıçdaroğlu, bu tercihle birlikte 54 vekil sözü verdiği 6'lı masanın dört partisine 30 milletvekili vermesi bekleniyor.

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İyi Parti kabul etmedi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarına rağmen İyi Parti, ortak listede olmayı kabul etmedi.

İyi Parti 9 ilde kabul ediyor

İyi Parti; Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt illerinde ortak listeye sıcak bakarken diğer tüm bölgelerde kendi logosu ile seçime girmek için kararlı.

"Fermuar" modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İyi Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

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Kandil'den ortak liste çağrısı

Ankara'da ortak liste konusunda anlaşma sağlanırken terör örgütünün karargahı Kandil'den de ortak listeyle seçimlere girin çağrısı gelmişti.

"Ortak liste daha fazla kazandırır"

PKK elebaşı Mustafa Karasu, muhalefetin ortak liste ile seçime girmesinin daha karlı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor.

Muhalif kanalları dinliyoruz onlar da böyle söylüyor yani. Biz de isteriz ki, istiyoruz yani, olması lazım önemli olan daha fazla temsil gerçekleştirmek mecliste.

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Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı: 4 parti CHP listesinden seçime girecek