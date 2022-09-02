4 teröristin öldürüldüğü alanda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, aralarında turuncu kategoride aranan teröristin de bulunduğu 4 haini öldürdüğü alanda arazi araması yapıldığını açıkladı. Aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Kahraman Türk askeri, Van'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında 1'i turuncu kategoride aranan 4 teröristi öldürdü.

DHA'nın haberine göre, operasyonun ardından bölgede silah, mühimmat, örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilenler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, arazi aramasında 1 yarı otomatik av tüfeği, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetrelik tabanca, 1 tabanca şarjörü, 264 fişek, 8 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü, 4 termal şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.