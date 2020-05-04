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- 4 yaşındaki çocuğa para cezası kesildi
4 yaşındaki çocuğa para cezası kesildi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa, 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
- Haber Merkezi
- 04.05.2020 - 16:34
Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından, evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik Yavuz Selim’e 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
EVİNİN ÖNÜNDE OYNARKEN CEZA KESİLDİ
Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.