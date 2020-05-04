Dolar
7.0483
0.5664%
Euro
7.7053
0.0194%
Altın
1707.16
0.3987%
Borsa
98478.75
-2.6024%
G. Altın
386.786
0.8536%
Bitcoin
62283.78
1.0477%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    4 yaşındaki çocuğa para cezası kesildi

    Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa, 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 16:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    4 yaşındaki çocuğa para cezası kesildi

    Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından, evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik Yavuz Selim’e 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

    EVİNİN ÖNÜNDE OYNARKEN CEZA KESİLDİ

    Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.

    Görüş Bildir