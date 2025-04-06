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İHA

Marmara ile Ege denizlerinin bir bölümünde aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, endişelendiriyor..

Geçtiğimiz aylarda 2020 yılından sonra yeniden Çanakkale Boğazı'nda görülen ve 2021 yılında neredeyse tüm sahilleri saran müsilaj, Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başladı.

MARMARA DENİZİ'NDE EKOLOJİK ZARAR

Öte yandan bilim insanlarının uzun süredir uyardığı deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj, özellikle Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik zararlara neden olmuştu.

2020 yılında müsilaj, deniz tabanından su yüzeyine çıkarak görünür hale geldi ve bu durum turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkiledi.

4 YIL ARADAN SONRA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Deniz salyası olarak bilenen müsilaj ile ilgili geçtiğimiz yıllarda belediyelerden bakanlıklara kadar herkes seferber olup sahiller dip bucak temizlendi.

Müsilaj, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde görülmeye başladı.

İNSANLAR ENDİŞELİ

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde havanın esmesine deniz üzeri hareketsizliği de eklenince körfezde müsilaj tabakası oluşmaya başladı.

Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine aylar kala endişelendirmeye yetti.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan körfezdeki görüntüleri izleyenler, bir an önce yetkililerin çözüm bulmasını istedi.