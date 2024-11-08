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Haber Merkezi

Kaçak göçle mücadele hız kesmeden sürüyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-28” operasyonlarında; 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını belirterek 59’unun tutuklandığını, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin adli işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

41 İLDE 257 ŞÜPHELİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Yerlikaya, 2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenledikleri bilgisini vererek bu operasyonlar sonrasında; 3 bin 924 göçmen kaçakçısının tutuklandığını, bin 693’üne ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

59'U TUTUKLANDI

Düzensiz göçle mücadelenin, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer aldığına dikkat çeken Yerlikaya, "Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız.

"İNSAN TACİRLERİNE FIRSAT VERMİYORUZ"

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

EKİPLERİ TEBRİK ETTİ

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti: