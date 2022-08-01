Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntıların üstesinden çalışarak ve azmederek geleceğiz

Kabine toplantısının sona ermesiyle açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden çok çalışarak, azmederek geleceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında mevcut sıkıntıları bildiklerini ve bu sıntıların üstesinden çalışarak, azmederek geleceklerini söyledi.

"Sıkıntıların üstesinden azmederek geleceğiz"

Erdoğan, "Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden çok çalışarak, azmederek geleceğiz. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Artık bu ülkeyi terörle, darbeci zihniyetle ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Muharrem Ayı Tebriği

"İnancımızda ve medeniyetimizde önemli bir yeri olan Muharrem Ayı'nın 10. günün Aşure günüdür. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle temizlenmenin. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi aynı zamanda bu günde hüzün ve matem günüdür. Muharrem ayının milletimizle beraber tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."



"Tahıl gemisi yola çıktı"

"Son olarak BM Genel Sekreteri Türkiye'ye teşekkür etti. Artık bugün adım atıldı. Gemiler yola çıktı. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar dünyanın neredeyse 3'te 1'ini karşılayan tahıl konusunun tarihi dönüm noktası olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti. Gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında bir heyet tarafından kontol edilecek. Diğer gemiler de şartlar çerçevesinde yolculuklarına devam edecek.

Rusya-Ukrayna tarafları bir gün barışa yönelirse bunu bizim gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tahıl koridoru çalışması önemli bir diplomatik başarıdır."

"Hedeflerimizden zerre taviz vermiyoruz"

"Son 20 yılda terör örgütleriyle mücadelemizi sınır ötesine taşıyarak, 81 ilimizin tamamında insanımızın güven içinde yaşayacakları bir ortam hazırladık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Gelecek bir ayımızı bile göremediğimiz bir yerden 2053 vizyonumuzu belirleyen bir ülke haline geldik.





"Büyüme rakamlarında G20 ülkelerinde ilk sıradayız"

"Bir ara 26,5 milyona kadar gerilen istihdamın ekonomik ve sosyal dönüşlerini biz biliyoruz. İhracatımızı 250 milyon dolar sınıra getirdik. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. IMF ülkemizin büyüme rakamını yukarı yönlü güncellemiştir. Küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler bizi de etkiliyor.

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor. İlerleyen tarihlerde bu rakamları aşacağımıza inanıyorum. Yeni pazarlar arayışında olan ihracatçılarımızın gayretlerimizi yakından takip ediyoruz."

"Küresel krize rağmen bütçe dengemizde bozulma olmadı"

"Gelir vergisini kaldırarak 3 milyon çiftçimizi desteklerken, 850 milyon esnafımızı da vergiden muaf tuttuk. KDV indirimleriyle sistemi sadeleştirdik. Sadece 2022 yılında vergi indirimleriyle vazgeçtiğimiz kamu gelirleri 221 milyar lirayı bulacaktır."

"Dünyada fiyatlarda durulma eğilimi başladı"

"Tüm bu adımları atarken enflasyonla mücadelede ilave tedbirleri de gerçekleştirdik. Asgari ücrette tarihi artışlar yaparken gelir ve damga vergilerini kaldırarak herkese kazanç sağladık.

Dünyada fiyatlarda durulma eğilimi başladı, bu durum ülkemizde de iyileşmenin başlayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.