Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.471
-1.89%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Hatay’da kaçak içki operasyonu

    Hatay’ın Defne ilçesinde bin 250 litre satışa hazır içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay’da kaçak içki operasyonu

    Hatay'da Defne İlçe Jandarma Komutanlığı, Tavla Mahallesi'nde bir evin bodrum katında satış yapmak üzere kaçak içki üretimi yaptığı bilgisini aldı.

    BİN 250 LİTRE SATIŞA HAZIR İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Defne İlçe Jandarma dedektifleri tarafından evde yapılan arama sonucunda evin bodrum katında, bidonlar içerisinde bin 250 litre satışa hazır içki ile kaçak içki üretiminde kullanılan 2 adet 1 tonluk tank, 2 adet damıtma ünitesi, 2 adet kazan, 15 adet 180 litrelik boş jelikan bidon ve 365 adet 5 kilogramlık boş pet şişe ele geçirildi.

    Şüpheli H.G. gözaltına alındı.

    Hatay’da kaçak içki operasyonu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir