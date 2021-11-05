Hatay’da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde bin 250 litre satışa hazır içki ele geçirildi.

Hatay'da Defne İlçe Jandarma Komutanlığı, Tavla Mahallesi'nde bir evin bodrum katında satış yapmak üzere kaçak içki üretimi yaptığı bilgisini aldı.

BİN 250 LİTRE SATIŞA HAZIR İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Defne İlçe Jandarma dedektifleri tarafından evde yapılan arama sonucunda evin bodrum katında, bidonlar içerisinde bin 250 litre satışa hazır içki ile kaçak içki üretiminde kullanılan 2 adet 1 tonluk tank, 2 adet damıtma ünitesi, 2 adet kazan, 15 adet 180 litrelik boş jelikan bidon ve 365 adet 5 kilogramlık boş pet şişe ele geçirildi.

Şüpheli H.G. gözaltına alındı.