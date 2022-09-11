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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Daha sonra ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’ye gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 11:48
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    Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez de 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

    Önce Putin'le görüşecek, sonra ABD'ye uçacak

    Gözler ise Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak.

    New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın yoğun diplomasi trafiği #1

    20 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek

    20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın yoğun diplomasi trafiği #2

    Biden'la bir araya gelecek

    Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek.

    Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.

    Ayrıca Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la da görüşeceği öğrenildi.

    Görüşmede; Türkiye-Rusya ilişkilerinin, ABD silahlarının ve Ukrayna-Suriye Savaşı'nın ele alınacağı aktarıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın yoğun diplomasi trafiği #3


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