45 bin öğretmenin atama heyecanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama butonuna basmasıyla adını gören öğretmenlerin yaşadıkları mutluluk kameralara yansıdı.

DHA

45 bin öğretmen için atama tercih sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programla açıklandı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen '45 bin Öğretmen Atama Programı'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve atama bekleyen öğretmenlerle yakınları hazır bulundu.

Öğretmenler atama sonuçlarını sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Kimi öğretmen en yakınına sarılıp gözyaşı dökerken, kimi de uzaktaki ailesini görüntülü arayarak mutlu haberi paylaştı.

"Depremzede öğrencilerin yaralarını saracağım"

Fen Bilimleri Öğretmeni olarak Adıyaman’a atanan Zeynep Kunukçu, şunları söyledi:

3 senedir bekliyordum. 3’üncü senemde Adıyaman’a atandım. Çok güzel bir duygu, mutluluk verici, heyecan verici. Deprem bölgesi olması, oradaki öğrencilerin yaralarını sarabilme fırsatının bana verilmesi çok onurlandırıcı bir durum. İnşallah bekleyen herkes bu duyguyu yaşar. Ailem benim için çok çaba verdiler. Biz hep birlikte kazandık, atandık.

Zeynep Kunukçu’nun annesi Azize Kunukçu da, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Bu ikinci öğretmenim oldu. Allah herkese bu sevinci tattırsın.

"Tam istediğim yerdi"

Okul öncesi öğretmeni olarak atanan Ayşe Kaplan da, şunları söyledi:

Besni çıktı tam istediğim yerdi. Çok sevinçliyim, mutluyum, heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor, düşüp bayılabilirim. 2023’e nasipmiş. Ben zaten Adıyamanlıyım. Merkezde çıktı. Tam istediğim bir yerdi, deprem bölgesi de çıksa görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız.

"Bundan sonra Kilis'teyim"

İlk heyecanını annesiyle görüntülü konuşarak paylaşan Meryem Aksu da, şu sözleri söyledi:

Elim ayağım tutmuyor, çok emek verdik. Çok çalıştık. Bu sınava 1 yıl çalıştım. Branşım Felsefe, biraz sayısı az olan bir branş ama ona rağmen iyi bir kontenjan verildi. Kilis’e gidiyorum. Artık bundan sonra Kilis’teyim, mutluyum. İlk heyecanı annemle paylaştım.

"Emeklerimiz karşılık buldu"

Biyoloji öğretmeni Ecem Göğüş de,“3 senedir hazırlanıyordum, daha uzun zamandır da bekliyordum. Kilis oldu. İlk tercihlerimden biriydi, çok mutluyum. Hemen annemleri aradım, emeklerimiz karşılık buldu." dedi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmeni Havva Kan ise, “2020’den beri çalışıyorum, ilk tercihim oldu. O yüzden çok mutluyum ve İstanbul’da kalacağım için ayrı bir mutluyum. İlk heyecanımı sınıf öğretmeni olan bir arkadaşımla paylaştım o da atandı. En çok bir daha masa başında KPSS çalışmayacağım için mutluyum." şeklinde konuştu.