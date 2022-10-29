Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
388.587
2.90%
BTXN Coin
10.65
0.00%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Ağrı Dağı beyaza büründü

    Türkiye'nin en yüksek dağında kar yağışının ardından büyüleyeci manzaralar oluştu.
    • 29.10.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı Dağı beyaza büründü

    Ülke'nin bir yanında sıcak havanın etkileri devam ederken diğer yandan soğuk havalar kendini göstermeye başladı.

    Doğu illerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışları soğuk havalarını unuturan bir manzarayla karşı karşıya bırakıyor.

    Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda, kar etkisini gösterdi.

    Ağrı Dağı bembeyaz oldu

    Önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü.

    Eşsiz manzara görenleri büyüledi

    AA'nın haberine göre, kentin tüm bölgelerinden görünen Ağrı Dağı'nın beyazla birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı.

    Ağrı Dağı beyaza büründü #1

    Ağrı Dağı beyaza büründü #2

    Ağrı Dağı beyaza büründü #3

    Ağrı Dağı beyaza büründü #4

    Ağrı Dağı beyaza büründü #5

    Ağrı Dağı beyaza büründü #6


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    AB'de benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanıyor
    Dünya

    AB'de benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanıyor

    Konya'da tarihi binada yangın çıktı
    İç Haber

    Konya'da tarihi binada yangın çıktı

    Görüş Bildir