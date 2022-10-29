Ağrı Dağı beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek dağında kar yağışının ardından büyüleyeci manzaralar oluştu.

Ülke'nin bir yanında sıcak havanın etkileri devam ederken diğer yandan soğuk havalar kendini göstermeye başladı.

Doğu illerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışları soğuk havalarını unuturan bir manzarayla karşı karşıya bırakıyor.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda, kar etkisini gösterdi.

Ağrı Dağı bembeyaz oldu

Önceki günlerde bölgede etkili etkili olan kar yağışının ardından büyük bir kısmı beyaza büründü.

Eşsiz manzara görenleri büyüledi

AA'nın haberine göre, kentin tüm bölgelerinden görünen Ağrı Dağı'nın beyazla birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı.