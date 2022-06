5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki kentlere giderek gelişmeleri yakından inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine sonrası Erdoğan'ın açıklamaları arasında afet bölgesindeki gelişmeler de yer aldı.

Bakanlar afet bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gitti.

Bakanlar, sağanağın etkili olduğu şehirlerde incelemede bulunacak.

Bakan Karaismailoğlu: "Geçen yılki felaketten dersler çıkardık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sel ve su baskınları yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde yaptığı açıklamada, meteorolojinin uyarılarını göz önüne alarak tedbirlerini aldıklarını söyledi.

Önemli miktarda yağış gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Geçen yıl ağustos ayında yaşadığımız felaketten dersler çıkardığımız için bugünkü yağışlardan fazla etkilenmedi bölgemiz. Geçen yıl ağustosta yaşanan felaketten sonra tüm planlamalarımızı yapmıştık. Önemli çalışmalar yaptık bu arada. Köprülerimizin hemen hemen tamamına yakınını yeniledik. Onlarda herhangi bir sorun yok. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde dayanıklı köprüler inşa etmiştik. Onlar bugünkü mücadelemizi çok kolaylaştırdı." diye konuştu.

"Yağmur kesildi ama tedbiri elden bırakmıyoruz"

Yağmurun kesildiğini ama bugün kısmen de olsa yağış beklendiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Herhangi bir yağmurda oluşabilecek tehlikelere karşı bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımız bölgede devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yıkılan köprüler, geçici köprülerdi"

Geçen sene büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çok kısa süre içerisinde köprülerimizi yeniledik. Özellikle Sinop tarafında bayağı büyük köprüleri, yani büyük hasar görmüş köprüleri yenilemiştik. Yağmurlar nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığı gibi haberler basında yer alıyor. Bu köprüler yenilenecek olan köprülerdir. Zaten geçici olarak kurulan köprülerdir. Yeni yaptığımız köprülerde hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde herhangi bir oynama, zedelenme veya tahribat kesinlikle yoktur. Kalıcı yapılarımızı bütün afet durumlarına karşı ayakta kalacak şekilde, kalıcı olan güçlü köprülerimizi, yollarımızı yapmaya devam ediyoruz. Önemli aşamaları geride bıraktık. İnşallah bu yaz döneminde bu yağışları atlattıktan sonra çalışmalarımız devam edecek."

Bakan Karaismailoğlu, köylerde birtakım sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı bölgelerde elektrik yok. Gün ağarmasıyla elektrikte bir sorun kalmayacak. Takipteyiz, teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, daha sonra, geçen yıl yaşanan selden sonra yapılan İkisu ve Terminal köprülerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu: "Bu ciddi risk oluşturabilecek bir yağış"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkililerden brifing aldıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop ve kısmen Karabük ve Düzce'de dünden beri uyarısı yapılan kuvvetli yağışın sabahtan itibaren etkisini gösterdiğini söyledi.

Bazı bölgelerde 24 saatte metrekareye 150 kilogram ve üzeri, bazı yerlere 6 saatte metrekareye 70-75 kilogram yağış düştüğünü aktaran Soylu, "Bu ciddi, risk oluşturabilecek, taşkın oluşturabilecek bir yağıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Zamanında tedbirler alındı"

Soylu, Bartın'da derelerin suyunun yükselmesi sebebiyle taşkın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Alan olarak çok fazla binayı, iş yerini, yerleşim yerini çok tehdit eder nitelikte değil. 100'ün üzerinde bodrum, depo, bundan biraz daha az olan iş yerini etkiledi. Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyemiz, Valiliğimizin nezaretinde hep birlikte zamanında tedbirlerini aldılar. Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık." diye konuştu.

"Yağmur sabaha kadar yağmayacak"

Uyarılara rağmen birkaç yerde küçük çaplı olumsuzluklarla karşılaşıldığına değinen Soylu, meteorolojik raporlara göre, yağmurun sabaha kadar yağmayacağını, bunun sonucunda suyun biraz çekileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Soylu, geçen yıl ağustos ayı yağmurlarından sonra bütün kurum ve kuruluşların çok ciddi bir şekilde tedbirlerini aldığını vurgulayarak, yapılan çalışmaları anlattı.

"Bu mesele kalkana kadar buradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bakanı selden etkilenen şehirlere gidilmesi için görevlendirdiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"AFAD'ımız, DSİ, Karayolları, belediyeler, İl Özel İdaremiz, valilerimizin nezaretinde, milletvekillerimiz, Grup Başkanvekilimiz, İl Genel Meclisi arkadaşlarımız topyekun, herkes elinden gelen gayreti ortaya koyarak zararın en az olabilmesini, suyun en az zararı verebilmesini, taşkının en az zararı verebilmesini temin etmek için ciddi bir çalışma ortaya koyuyor, koymaya devam edecek. Biz bu mesele buradan kalkana kadar da Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle arkadaşlarımızla buradayız.

Can gitmesin, diğerini telafi ederiz. Devletimiz, hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Elinden gelen bütün desteği ortaya koyma konusunda iradesini bugüne kadar sergilemiştir, bugünden sonra da sergileyecektir. Vatandaşlarımız bir endişe içerisinde olmasın, karşı karşıya kalınan zararların telafi edilmesi hususundaki adımlarımızı atacağız."





"Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacaklar"

Bakan Soylu, daha önce alınan tedbirler sayesinde büyük bir felaketle karşı karşıya kalınmadığına işaret ederek, "Şunu vatandaşlarımızın bilmesini isteriz; biz bu yağışlar olmadan da tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yağışlarda açık gördüğümüz, riskli gördüğümüz, yağışların bir vesileyle etkilediği alanlarda oluşturduğu zararların nereden geldiğini tespit ettiğimiz yerlerle ilgili de tedbirler alıyoruz. Geçmişte aldığımız tedbirler var, sürekli aldığımız tedbirler var, bir de arızayı görüp nerede bir açık varsa orada aldığımız tedbirler de var." ifadelerini kullandı.

Uyarılara uyan vatandaşlara teşekkür eden Soylu, "Kamu kurumlarımız da karşı karşıya kalınabilecek tahribatın azaltılması için iş makineleriyle çok ciddi bir çalışma ortaya koydular. 960'ın üzerinde iş makinesi çalışıyor, yaklaşık 5 binin üzerinde personel Batı Karadeniz'de sel afetinde çalışma ortaya koyuyor." diye konuştu.

Soylu, sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar vatandaşlarla beraber olacaklarının altını çizerek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini kaydetti.

Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını aktaran Soylu, "Bizler de buralardayız, vatandaşın emrine amadeyiz. Allah beterinden korusun. El birliğiyle hep birlikte bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

"Vatandaşımızın sırtına maliyet yükletmeyiz"

Bir gazetecinin, Bartın'da geçen sene olduğu gibi "afet bölgesi ilan edilme beklentisi" olduğunu belirterek, buna ilişkin değerlendirmesini sorduğu Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu görebilmek için yarını bir görebilmek lazım. Geçen dönemki hasarın yaygınlığıyla bu dönemin hasarın yaygınlığını bir görebilmek lazım. Geçen sefer dönem dönem sadece bir alanı değil, birçok alanı etkileyen sel afetiyle karşı karşıyaydık. Şimdi durum nedir? Gün ışısın çünkü bu suyun yükselmesi sanıyorum saat 17.00-18.00'den sonra oldu. Nereye kadar gidecek, ne zaman çekilecek, nereyi etkileyecek? Vatandaşımızın sırtına bir maliyet yüklemeyiz, kimsenin endişesi olmasın."

Murat Kurum: "Bozkurt'ta can kaybı yalanmadı"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından selin etkilendiği Kastamonu Bozkurt'a geldi. Kurum, afet bölgesinde yaptığı inceleme ve toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Kurum, yaptığı açıklamada selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diyerek, "Çok şükür her hangi bir can kaybımız yok. AFAD'ın yapmış olduğu Türkiye Afet Planı çerçevesinde hiçbir can kaybımız yaşanmadı, vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları da hızlı bir şekilde giderme gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"663 personel, 320 araç ve ekipmanla sahadayız"

Bakan Kurum, tüm birimlerin hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını aktararak "Kastamonu genelinde İl Afet Koordinasyon Müdürlüğümüz koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Bir tane mobil baz istasyonumuz bölgeye sevk edildi. Bir tane Jandarma Arama Kurtarma ekibi İnebolu'da görevlendirildi. Bu sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi" şeklinde konuştu.

Kurum, yaptığı konuşmanın devamında şunları dile getirdi:

"Kastamonu'da son 24 saatte İnebolu'da metrekareye yaklaşık 152 kilogram yağış düştü. Çatalzeytin'de 125 kilogram metrekareye yağış düştü. Küre'de 121 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelerimizde de 50 ila 100 kilogram metrekareye düşen yağış miktarı var. Bugün itibariyle sabah 9 itibariyle meteoroloji genel müdürlüğümüzün verilerine göre 12 saate 50 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede gerek Bozkurt ilçemizde gerek etkilenen diğer ilçelerimizde tedbirlerimizi an bean almaktayız."

"Bir vatandaşımız kayıp"

Bakan Kurum, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinin başladığını söyleyerek, "Şuana kadar 170 ihbar aldık ve bu ihbarın hepsine ulaşıldı. Bir vatandaşımız kayıp, Küre İkizciler Köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Gelen ihbarlar neticesinde 130 vatandaşımız tahliye edildi. Yine AFAD koordinesinde sel beklenen bölgelere iki gün öncesinde araçlarımız buraya gönderildi ve burada hazır tutuldu. Sel riski beklenen bölgelerdeki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere taşıdık. Bu çerçevede 180 vatandaşımızı öğrenci yurtlarımızda, otellerimizde misafir ediyoruz. Şuna itibariyle enerji sıkıntısı yaşadığımız köy 31 tane. Köy yollarımızda 118 ulaşamadığımız köyümüz var. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz her hangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var, yarın itibariyle beslenme grubumuz, Kızılay bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Şuan İnebolu ve Abana ilçemizde içme suyuyla ilgili problemler var, yarından itibaren sorunları çözecek adımları İller Bankası ekiplerimiz, belediyelerimiz aracılığıyla atıyor olacak" dedi.

Kastamonu ve ilçelerine 15 milyon TL yardım

Kurum, selden etkilenen bölgelere nakdi yardımların yarın itibariyle başlayacağını duyurarak, "Hasar gören yerlerin tespitlerinin yarın Yapı işleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütüyor olacağız. Yeni imalatların yapımına yarın itibariyle başlayacağız ve tüm belediyelerimize bu noktada nakdi yardımlar yarın itibariyle hesaplarına geçecek. Kastamonu iline ve ilçelerine nakdi yardımlar yarın hesaplarına geçecek. Şuan itibariyle 15 milyon lira bir nakdi yardımı il ve ilçelerine göndermiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.