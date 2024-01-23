Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile zorlu mücadelesi sürüyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda güvenlik güçleri kırsal bölgede ve şehir merkezlerinde tespit ettikleri kişilere yönelik teknik ve fiziki takipte bulunuyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu açıkladı.
"27 şüpheli yakalandı"
Operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” Operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.
Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ’cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz!"
"İfadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen..."
Paylaşımın devamında şöyle denildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “Kıskaç-5” Operasyonlarında:
FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
"Çok sayıda dijital materyale el konuldu"
Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı.
Yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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