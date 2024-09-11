5 ilde Siberağ operasyonu: 74 şüpheli yakalandı Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında “Yasa Dışı Bahis” ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-6” 74 şüpheli yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerimiz, suçla mücadeledeki kararlılığını sürdürmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen geniş kapsamlı Siberağ-6 operasyonları çerçevesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında “Yasa Dışı Bahis” ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına karışan 74 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu operasyon, suçla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bir kez daha kanıtladı.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında “Yasa Dışı Bahis” ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-6” operasyonlarında; hesaplarında

3 Milyar 177 Milyon 207 Bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen

74 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

OPERASYONUN DETAYLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Örgüt Kurma suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-6” operasyonlarında;



KAYSERİ:

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda Elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı tespit edilen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin;

- Başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı,

- Temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 Milyar 177 Milyon 207 Bin TL işlem hacmi bulunduğu,

- Suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı.



DİYARBAKIR:

- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar

sonucu düzenlenen operasyonlarda;

- 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

- Operasyonlar sonucu:

- 1 adet otomobil ile

- Çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle