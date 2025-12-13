5 kente sarı kodlu kar uyarısı: Buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz ve çevresinde etkili olacak yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğini bildirerek 5 bölge için sarı kodlu uyarı yaptı.

Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Van, Hakkari illerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, kuzeydoğu kesimlerde beklenen yağışların kıyı bölgelerde sağanak, yüksek alanlarda ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

5 KENTE KAR UYARISI

Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve yükseklerde kar yağışı etkili.

İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 0-10 derece arasında, batıda 15-20 derece civarında.

5 ilde sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı devam ediyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Pazar günü yağışların doğu bölgelerde devam eteceği öngörülüyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Pazartesi günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı düşünülüyor.

Doğu ve iç kesimlerde yerel yağışlar öngörülüyor.

Yüksek rakımlarda kar olasılığı sürüyor, ancak kuvvetli yağış beklenmiyor.

SICAKLIK DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Salı günü hava genel olarak soğuyor.

Kuzeydoğu ve iç Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı ihtimali artıyor.

Sıcaklıklar doğuda 0 derecenin altına inebilir.

DOĞUDA KAR BATIDA GÜNEŞ GÖRÜLECEK

Çarşamba günü soğuk hava dalgası etkili olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Batı bölgelerde ise güneşli ve ılıman havanın hakim olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

MGM, vatandaşları buzlanma, don, tipi ve sel riskine karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Özellikle karayolu kullanıcılarının zincir, çekme halatı gibi tedbirleri alması öneriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

13 Aralık Cumartesi:

14 Aralık Pazar:

15 Aralık Pazartesi:

16 Aralık Salı:

17 Aralık Çarşamba: