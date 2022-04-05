5 Nisan Avukatlar Günü: Avukat eşe, dosta, meslektaşa kutlama mesajları 2022

5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle avukatlık mesleğini icra eden yakınlarına kutlama mesajı atmak isteyenler "Avukatlar günü kutlama sözleri"ni araştırıyor. İşte 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları...

5 Nisan Avukatlar Günü'nünde meslektaşları veya avukat tanıdıkları olanlar, anlamlı kutlama mesajlarına göz atıyor.

Hukuk sisteminin yapı taşlarından olan avukatlar, bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir.

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez geniş bir katılımla 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısı yapılmış ve bu toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edilmiştir.

5 Nisan 1958’de İzmir Ticaret Odası toplantısında iki gün süren tartışmalardan ve fikir paylaşımlarından sonra “Barolar Birliği”’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. Bu tarih ise daha sonra Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Her yıl 5 Nisan günü avukatların günü olması nedeniyle kutlama mesajları araştırılıyor.

İşte 5 Avukatlar Günü hakkında bilgiler ve eşe dosta sevgiliye arkadaşa avukatlar günü mesajları...

AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Müslüman ülkelerdeki adaleti sorduklarında, Onlara Hz. Ömer öldü deyin! Benim ve tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin teminatı olan ve hakkı adaletle gözeten tüm hukukçuların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun.