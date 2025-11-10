Sosyal konut projesine gözyaşları içinde başvurdu: İnşallah çıkar da kiradan kurtuluruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor.

Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak.

DÜZCE'DE 2 BİN 470 KONUT İNŞA EDİLECEK

Bu sayede vatandaşlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek.

Proje kapsamında Düzce'de toplam 2 bin 470 konut yapılacak.

Konutların 1300'ü merkez ilçeye, 250'si Akçakoca, 200'ü Cumayeri, 180'i Çilimli, 100'ü Gölyaka, 200'ü Gümüşova, 150'si Kaynaşlı ve 90'ı Yığılca ilçesinde yapılacak.

BANKA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvuruları başladı.

Düzce'de başvuru alan bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BAŞVURU YAPTI

Sabah erken saatlerde bankalar önüne giden vatandaşlar, başvuruların alınmaya başlamasıyla birlikte banka içlerine akın etti.

Başvurusunu gözyaşları içinde tamamlayan bir ev hanımı, "İnşallah çıkar. Kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım. Çok farklı bir duygu. Artık Allah büyük. İnşallah çıkar." dedi.

"DEVLETİN BU PROJESİ KİRA GİDERLERİNDE DE DÜŞÜŞE NEDEN OLACAKTIR"

Oğlu için başvuru yapan bir vatandaş, "Heyecanlıyım. Oğlum için geldim. Benim dairem var. Bir de oğlum için başvuru yapacağım. Proje çok güzel." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan bölgede esnaflık yapan ve kalabalığı gören Fatih Alkan ise piyasanın hareketleneceğine inandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

En başta inşaat giderlerinin çok yüksek olması, devletin bu proje ile ortaya çıkması kira giderlerinde düşüşe neden olacaktır. İş gücü artışı olacaktır. Hareketlilik olacaktır. Piyasa canlanacaktır.



Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacaktır. ABD'de, Almanya'da mortgage sistemi ile insanlar ev sahibi oluyor. Türkiye'de de bu devlet eliyle olacaktır diye düşünüyorum.

Herkes bir umutla müracaatta bulundu.