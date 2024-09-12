Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürüttükleri operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 50 ilde aynı anda düzenlenen Narkoçelik-38 operasyonlarının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

316 ZEHİR TACİRİ VE SOKAK SATICISI YAKALANDI

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

OPERASYONUN DETAYLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince;

790 ekip,

1.910 personel,

14 hava aracı ve

17 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Gaziantep, Konya, Uşak, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Malatya, Amasya, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Giresun, Mardin, Kilis, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Çorum, Van, Denizli, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Bolu, Isparta, Şırnak, Kocaeli, Bartın, Karabük, Karaman, Kastamonu, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Yozgat, Batman ve Düzce olmak üzere 50 ilde "NARKOÇELİK-38” operasyonları düzenlendi.



- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 107,5 kg skunk,

- 58 kg eroin,

- 46 kg metamfetamin ve

- 3 kg bonzai ele geçirildi.

- 6 Sokak Satıcısı yakalandı.



- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 130 kg esrar,

- 6 kg afyon sakızı,

- 3 bin 641 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 10 Sokak Satıcısı yakalandı.



- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 40 kg skunk ele geçirildi.

- 2 Zehir Taciri yakalandı.



- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 30,5 kg skunk,

- 2 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 16 Sokak Satıcısı yakalandı.



- Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 30 kg esrar ile

- 13 bin 895 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 4 Sokak Satıcısı yakalandı.



- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 30 kg skunk ele geçirildi.

- 3 Zehir Taciri yakalandı.



- Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 22 kg metamfetamin ele geçirildi.

- 3 Zehir Taciri yakalandı.



- Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 17 kg esrar ile

- 6 kg metamfetamin ele geçirildi.

- 9 Sokak Satıcısı yakalandı.



- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 12,5 kg skunk,

- 7,5 kg bonzai ele geçirildi.

- 2 Zehir Taciri yakalandı.



- Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 6 kg skunk ele geçirildi.

- 1 Zehir Taciri yakalandı.



- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada;

- 5 kg skunk ile

- 11 bin 547 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 4 Sokak Satıcısı yakalandı.



- Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 37 bin 909 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 15 Sokak Satıcısı yakalandı.



- Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 33 bin 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 6 Sokak Satıcısı yakalandı.



- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 14 bin 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 13 Zehir Taciri yakalandı.



- Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

- 5 bin 537 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

- 1 Zehir Taciri yakalandı.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.