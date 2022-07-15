Kıyı Emniyeti’nden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla şehitler ve gaziler için deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda saygı seyri yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği düzenlendi.

Saygı seyri

Genel Müdürlüğün kuruluşunda görev yapan gaziler ile terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı saygı seyri programında, 3 hızlı tahlisiye botu, 3 RHIB bot ve römorkör olmak üzere 7 deniz aracı yer aldı.

Son durak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

AA’nın haberine göre Beylerbeyi açıklarında başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, Anadolu Yakası sahil şeridinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerledi.

Kıyı Emniyeti, şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla saygı seyri yaptı VİDEO

Muhteşem su gösterisi

Burada köprü altından Avrupa Yakası sahil bandına geçen araçlar, Beşiktaş istikametinde Ortaköy Meydanı önünde su gösterisi yaptı.

Meydanda toplananlar gururla izledi

Daha sonra Üsküdar açıklarına hareket eden deniz taşıtları, Üsküdar Meydanı önünde de su gösterisi gerçekleştirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliği izleyenler duygulandı.