508 KONUT! İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ kura başvurusu yapan vatandaşlar, İstanbul Tuzla için sabırsızlıkla bekliyor. 508 konutun çıkacağı Tuzla'da kura detayları netleşti. Peki TOKİ İstanbul kurası ne zaman, saat kaçta?

Ev sahibi olmak isteyenler için başlatılan sosyal konut projesi, tüm hızıyla devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), iki etabı da tamamlayarak Şırnak, Ardahan, Kilis ve Muş'ta kura çekimi yaptı. Evlerine kavuşacak olan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, gözler İstanbul'a çevrildi.

Üçüncü etabın gerçekleşeceği İstanbul Tuzla bölgesi için TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşecek olan TOKİ İstanbul kurasında, Tuzla'da 2+1 ve 3+1 olmak üzere 508 konut sahiplerini bulacak.

İstanbul Tuzla TOKİ Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir.

30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir." denildi.

Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.