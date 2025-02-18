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Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, terörle mücadeledeki kararlılığını ve ülke genelinde operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ve polis ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarını her geçen gün daha da etkin hale getiriyor.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen bu çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı, yeni bir operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

282 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlığın açıklamasına göre, 51 ilde gerçekleştirilen ve 5 gündür devam eden “GÜRZ-46" operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 282 şüpheli yakalandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-46” operasyonlarında; 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı



"Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız.

51 İLDE KAPSAMLI OPERASYONLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri,

Terör örgütüne finans sağladıkları,

Terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları,

Örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri,

Kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıları,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ