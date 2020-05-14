56 kişiyi karantinaya aldıran kadının oğlu konuştu

Sakarya'da, virüs tespit edilen ve temas ettiği 56 kişiyi karantinaya aldıran kadının oğlu, medyada ve yorumlarda hedef gösterilmelerine tepki gösterdi.

Sakarya'da Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde oturan Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alsat'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hüsniye Alsat tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri ise temas ettiği 56 kişiyi tespit etti.

"BU SÜREÇTE NELER ÇEKTİĞİMİZİ BİR BİZ BİR DE ALLAH BİLİYOR"

Karantinaya alınan bu kişilerden 7'sinin testi pozitif çıktı.

Hüsniye Alsat'ın oğlu Hakan Alsat, annesinin tedavi altında bulunduğunu belirterek, "Bu süreçte neler çektiğimizi bir biz, bir Allah biliyor. Hastalıkla ilk annem tanıştı, cumartesi günü birtakım belirtiler gösterince ambulansla hastaneye kaldırıldı ve orada tedavi altına alındı. Bundan 3 gün önce de kol ağrısı nedeniyle hastaneye gitmişti, ama o zaman doktorlar şüphe etmemişler ve geri göndermişler." dedi.

"BAHÇEDE 14 KİŞİYİZ ZATEN"

Annesi hakkında cenazelere katılarak virüs yaydığı iddiasını yanıtlayan Alsat, "Bu süreçte anneme soruyorlar, son 7 günde kimlerle temasta oldunuz diye, zaten biz burada amcaoğullarımızla hep birlikte ikamet ediyoruz. Biz bu bahçede zaten 14 kişiyiz. Biz 14 gündür karantina altındayız zaten, son günlerde annemin teması olabileceği isimler ve aileleriyle birlikte 56 kişi karantina altına alındı." diye konuştu.