Sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirilen 5816 sayılı kanun merak konusu oldu. Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun detayları araştırılıyor. Peki, 5816 sayılı kanun nedir?

5816 sayılı kanun, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirilen Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ya da bilinen adıyla Atatürk'ü Koruma Kanununun detayları merak ediliyor.

Peki, 5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanun ne zaman çıkarıldı, maddeleri neler? İşte detaylar..

5816 SAYILI KANUN NEDİR?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı kanun, kamuoyunda Atatürk'ü Koruma Kanunu olarak anılmaktadır.

Atatürk'ü Koruma Kanunu, Atatürk'ün şahsına hakaret eden, aşağılayıcı sözler söyleyen, büstünü, eserlerini tahrip eden ya da bunların yapılmasını teşvik eden kimselere yönelik uygulanacak cezayı belirtmektedir.

5816 SAYILI KANUN NE ZAMAN ÇIKARILDI?

Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenen suçlara yönelik uygulamaya konan kanun, 25 Temmuz 1951 tarihinde kabul edilmiş olup 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.





5816 SAYILI KANUNU KİM ÇIKARDI?

Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artmasından dolayı, Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Demokrat Parti iktidarı tarafından çıkarılmıştır.





5816 SAYILI KANUN MADDELERİ



Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde işlenen suçlar ile ilgili uygulamaya konan 5816 sayılı kanun, 5 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler şu şekildedir:

Madde 1: Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2: Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3: Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5: Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.